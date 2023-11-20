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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in önderliğinde Sarıoğlan ilçesinde kurulan kadın kooperatifinde kadınların elleriyle ürettiği çikolatalar yoğun ilgi görüyor. Katkısız, koruyucusuz, tamamen el yapımı olan çikolatalar gördüğü ilgi ile dünyaca ünlü Belçika çikolatası ile yarışıyor.

“Türkiye’nin en lezzetli çikolatalarını üretiyoruz”

Sarıoğlan Kadın Kooperatifi Başkanı Gülten Ardahan, “Kooperatifimiz 5 Ekim 2022 tarihinde kuruldu. Bir yılı geçkin süredir çikolata üretimi yapıyoruz. Buna ek olarak pastane kafe de açtık. 2 işletmemizde 7 bayan üye ve 3 tane çalışanımızla 10 kadına iş istihdamı veriyoruz. Bu işe Vali’mizin destekleri ile başladık. Biz kooperatifçiliğin ne olduğunu bile bilmiyorduk. Onun sayesinde öğrendik. Kentimizde çok güzel kadın kooperatifleri kuruldu. Bunlardan biri de biziz. İçlerinde farklı ürün üretenlerden biri de biziz. Burada Belçika çikolatası üretiyoruz. Türkiye’nin en kaliteli çikolatasını üretiyoruz. Katkı koruyucu eklemiyoruz. Yiyebileceğiniz en sağlıklı çikolataları üretiyoruz. Makine üretimi değil, hepsi el üretimi. Burası küçük bir yer ama burada küçük bir fabrikamız var diyoruz. 1 makine ile başladığımız çikolata dükkanımızda şu an 3 çikolata makinesi ile devam ediyoruz. Başladığımızda çikolata dolabımız bile yoktu, şu an o da var. Daha emin adımlarla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

Kooperatiflerin kadınlara çok şey kattığını dile getiren Ardahan, “Kadınlarımızın hepsi evde oturuyordu ve hiçbir iş yapmıyordu. Sıkıldıkları için kurslara geliyorlardı. Orada aldıkları belgeler için ’biz bunları ne yapacağız’ diyorlardı. Şu an hepsi bir iş sahibi oldu. Kendine özel kazançları oldu. Çok kısa bir süre sonra asgari ücret ve sigorta ile bu işi de taçlandıracağız. Kısa zamanda çok fazla işler yaptık” dedi.