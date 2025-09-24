Teknoloji İle Dönüşüm Projesi

Projede dijitalleşmeden yapay zekâya uzanan eğitimler verilecek, mentörlük programları yürütülecek. Ankara’da girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk getirecek “Girişimcilik Yolu: Teknolojiyle Dönüşüm” projesi hayata geçti. ANGİKAD’ın öncülüğünde başlatılan proje, hem deneyimli kadın girişimcilerin bilgi ve tecrübelerini aktarmasını hem de üniversite son sınıf öğrencileri ile yeni mezun genç kadınların teknoloji temelli iş fikirleriyle geleceğe hazırlanmasını hedefliyor. Bir otelde düzenlenen tanıtım programına Ankara Valisi Vasip Şahin, ATO Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda girişimci kadın katıldı.

Kadınların Girişimcilik Kapasitesi Yükseliyor

ATO Başkanı Gürsel Baran ise girişimcilik kültürünün yerel kalkınmaya da katkı sunduğunu belirtti. Projenin yalnızca kadın girişimci sayısını artırmakla kalmayacağını söyleyen Baran, aynı zamanda dijital okuryazarlık, e-ticaret, yapay zekâ, sürdürülebilir büyüme ve kurumsallaşma gibi alanlarda katılımcılara yol açacağını kaydetti. Baran, “İşini dijitale taşımak isteyen kadın girişimciler için bu proje bir rehber niteliği taşıyor.” ifadesini kullandı.

Merkez’de Kadınlar Olmalı

ANGİKAD Başkanı Gözde Diker, projenin kadınları iş dünyasının geleceğine daha güçlü şekilde hazırlayacağını söyledi. Diker, “Kadınların bu dönüşümün kenarında değil, merkezinde olması gerekiyor. Girişimcilik Yolu projesi, tecrübeyle yenilikçi bakış açısını bir araya getirerek güçlü bir sinerji oluşturuyor.” dedi.

Diker, projede 40 girişimci kadın ile 52 genç kadın yer aldığını, farklı alanlarda eğitim ve atölye çalışmaları gerçekleştirildiğini belirtti. Böylece hem iş dünyasında faaliyet gösteren kadınların hem de girişimci olma hedefi taşıyan gençlerin teknolojiyle donatılmış bir yol haritasına sahip olacağına dikkat çekti.