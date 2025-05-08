İstanbul Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın kamyonetin altında kaldı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün Arnavutköy Merkez Mahallesi'ndeki Arnavutköy Devlet Hastanesi kavşağında yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Nuray Altınbaşak isimli kadın, kamyonetin altında kaldı. Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadına çarpan kamyonetin bir müddet durmadan devam ettiği ön ve arka lastiklerin kadının üzerinden geçtiği görüldü. Kaza sonrasında yaşananlar da yine bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.