Başkan Tuygun, ilgili yönetmelikte “Hamile öğretmenlere, hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından itibaren doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden iki yıllık sürenin sonuna kadar istememesi halinde nöbet görevi verilmez” dedi.

Tuygun yaptığı açıklamada, “ İlgi yönetmelikte 08.09.2023 tarihinde yapılan değişikle (Mad.91/ ç- Değişik:RG-8/9/2023-32303) “Hamile öğretmenlere, hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından itibaren doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden iki yıllık sürenin sonuna kadar istememesi halinde nöbet görevi verilmez.” denilmektedir.Ortaöğretim kurumlarında çalışan kadın öğretmenler ile okul öncesi ve temel eğitim okullarında çalışan kadın öğretmenler arasında adaletsizliğe ve eşitsizliğe yol açan bu durumun ivedilikle düzenlenmesi bu eşitsizliği ve adaletsizliği ortadan kaldıracaktır.Konu ile ilgili sendikamıza okul öncesi ve temel eğitim okullarında görev yapan kadın öğretmenlerden bu ayrımı ortadan kaldırılması için yoğun şikâyetler gelmektedir.Okul öncesi eğitim kurumları ve temel eğitim okullarında görev yapan kadın öğretmenlerin nöbet görevleriyle ilgili düzenlemenin Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik gibi düzenlenerek, öğretmenler arasında eşitliğin sağlanmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep ederiz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)