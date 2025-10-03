Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan’ın ev sahipliğinde, Kadın Kolları yönetimi ve Yozgat dahil 81 il kadın kolları başkanıyla bir araya geldi.

Programda kadınların toplumsal, siyasal ve ekonomik hayattaki katkılarının önemine dikkat çeken Bakan Işıkhan, AK Parti Kadın Kollarının kurulduğu günden bugüne partinin en önemli dinamiklerinden biri olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Işıkhan, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Kadın Kollarımız her daim AK Partimizin lokomotif gücü oldu. 23 yıldır hayata geçirdiğimiz her politikada, milletimizin gönlüne dokunan her projede Kadın Kollarımızın emeği, alın teri, imzası var. Bizler de bu kutlu yolculukta üzerimize düşen her alanda gayretle çalışıyoruz.”

Kadınların iş gücüne katılımını artırmak için yürütülen çalışmalara da değinen Işıkhan, “Kadınların istihdamda daha güçlü bir şekilde yer alabilmeleri için pek çok programı hayata geçirdik. Bunu yaparken iş-aile uyumunu korumak için özel bir hassasiyet gösteriyoruz. İnanıyoruz ki kadınların azim ve emekleri sayesinde Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz” dedi.

Toplantının sonunda Bakan Işıkhan, ev sahipliğinden dolayı AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan’a teşekkür ederek, “Davamıza güç katan tüm Kadın Kollarımıza gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.