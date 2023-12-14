Tahmini Okuma Süresi: dakika

İlçe genelinde yapılan deneme sınavında ilk 3’e giren öğrencilere yönelik etkinlik yapıldı. Kaymakam Fidan Bozkır himayesinde ilçe geneli LGS deneme sınavında okullar bazında ilk 3’e giren öğrencileri ödüllendirmek amacı ile çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Öğrenciler ile birlikte Şato Mesire alanında yemek yendikten sonra, Çekerek Rafting alanında gezi düzenlendi. Daha sonra Hükümet Konağı Konferans Salonu’nda Kaymakam Fidan Bozkır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet etti.

Etkinlikte Kaymakam Fidan Bozkır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Program konferans salonunda öğrencilerin sinema etkinliği ile son buldu.