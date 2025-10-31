Ziyarette kooperatifin üretim çalışmaları, ilçede kadın istihdamına katkısı ve yöresel ürünlerin hazırlık süreçleri hakkında bilgiler aktarıldı. Ayrıca yakın zamanda hizmete açılması planlanan Yöresel Ürünler Restoranı ile ilgili detaylar paylaşıldı.

Kaymakam Öztürk, kooperatifin çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, kadın emeğinin ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Öztürk, “Kadın girişimciliğini ve yerel üretimi destekleyen bu tür girişimler, ilçemizin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkı sağlıyor. Kooperatifimize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.