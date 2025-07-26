Ankara'da kadın garsona tokat atan müşteri garsonun şiddet uygulaması üzerine hayatının dersini aldı.

Ankara'da kafede yaşanan olayda müşteri ve kadın garson arasında tartışma yaşandı. Tartışmadan sonra seslerin yükselmesiyle müşteri, kadın garsona tokat attı. Tokat atan müşteriyi döven kadın garsonu, diğer müşteriler ve görevliler ayırmaya çalışırken zorluk yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadın Garson Şiddetle Karşılığını Verdi

Müşteriye karşılık tokat atılmasının ardından genç kadın, kendisine yapılan şiddete yumruk ve tekme atarak karşılıkta bulundu.