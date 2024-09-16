Kesin bilgiler olmamakla birlikte, Tezveren Sultan, Ankara’nın kadın evliyalarından biri olarak tanınmakta ve onun hakkında anlatılan rivayetler, onun manevi yüksekliğini ve yaşam tarzını gözler önüne sermektedir.

RABİA-YI ADEVVİYE’NİN İZİNDE

Tezveren Sultan’ın hayatı, İslam dünyasında büyük bir saygı gören Rabia-yı Adevviye’nin izlerini taşımaktadır. Tezveren Sultan, kadim zamanlarda, iki katlı ahşap bir konakta hizmetçi olarak çalışmış ve helal kazançla geçimini sağlamıştır. Çalıştığı evde, emeğinin karşılığını alarak hayatını sürdüren Tezveren Sultan, çalıp çırpmak nedir bilmemekte ve kendisine yapılan zulümlere karşı sabırla yaklaşmaktadır. Zulme uğradığında bile Allah’a sığınarak şikayette bulunmayan Tezveren Sultan, ibadetleriyle meşgul olarak hayatını sürdürmüştür. Bu tutum, onu dönemin diğer kadın evliyalarından ayırarak manevi bir mertebeye taşımıştır.

KABE’YE HELVA GÖTÜRME OLAYI

Tezveren Sultan’ın manevi kerametini gösteren en bilinen olaylardan biri, “Kabe’ye helva götürme” mucizesidir. Bir hac döneminde, Tezveren Sultan’ın çalıştığı evin beyi hacca gitmiş, evin hanımı ise un helvası yapmak istemiştir. Helva pişirildikten sonra, hanım helvayı yerken, “Beyimiz de buradayken bu tatlıyı çok severdi, keşke burada olsaydı da birlikte yiyebilseydik” demiştir. Tezveren Sultan, bu dileğe yanıt olarak hemen harekete geçmiştir. Bir çanağa helva doldurur ve aniden Kabe’ye giderek, helvayı beye teslim eder. Hanımı, bu olayın gerçek olduğuna inanamaz ve gülüp geçer. Ancak, hacdan dönen evin beyi, helvayı Kabe’de yediğini ve tatlıya hayran kaldığını belirtince, hanımının şaşkınlığı artar. Bu mucizevi olay, Tezveren Sultan’ın manevi yüksekliğini ve kerametini açıkça ortaya koymuştur ve kendisine “Tezveren Sultan” adı verilmiştir.

KABRİ VE ŞEHİR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

Tezveren Sultan’ın vefatının ardından, çalıştığı konağın bitişiğindeki caminin avlusuna defnedilmiştir. Ancak yıllar geçtikçe, şehir planlaması ve altyapı projeleri gereği, konak ve cami yıkılmıştır. Avludaki mezarlar başka bir yere taşınmıştır. Tezveren Sultan’ın kabrine sıra geldiğinde, mezarın taşınması için yapılan girişimler başarısız olmuştur. Baltalar kabrine vurulduğunda kırılmış ve çeşitli uyarılar alınmıştır. Bu nedenle, kabrin yerinde kalmasına ve kavşağın ortasında bulunmasına karar verilmiştir. Bu olay, halk arasında bir ibret vesikası olarak anlatılmakta ve Tezveren Sultan’ın manevi büyüklüğüne işaret etmektedir.

GÜNÜMÜZDE TEZVEREN SULTAN TÜRBESİ

Tezveren Sultan Türbesi, günümüzde Ulus’ta, Anafartalar Caddesi üzerinde yer almakta ve hem manevi değeri hem de ilginç konumu ile ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Türbe, hem yerel halk hem de turistler tarafından ziyaret edilmekte, Tezveren Sultan’ın yaşamı ve kerametleri hakkında bilgi edinilmekte ve dua edilmekte. Türbenin tarihi ve manevi değeri, Ankara’nın kültürel ve dini mirasını zenginleştirmeye devam etmektedir.