Hangi Tarihte Vizyona Girecek?
Mustafa Başaran'ın hayatını konu edinen komedi filmi Kadıköy Boğası, 22 Ağustos 2025 tarihinde vizyona girecek.
Vizyon tarihinin duyurulmasından sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir ilgi yaşadı. Mustafa Başaran'ın takipçileri, filmi merakla ve sabırsızlıkla bekliyor.
Filmi "Bomba gibi bir komedi filmi geliyor dev oyuncu kadrosu ile kahkahaya hazır olun" cümleleriyle Kadıköy boğası kendi hesabından duyurdu.
Oyuncu Kadrosu
- Mustafa Başaran
- Nurullah Çelebi
- İlayda Sumak
- Ateş Fatih Uçan
- Mehmet Ali Başaran
- Ahmet Dursun
- İlker Aksu
Kaynak: Haber Merkezi