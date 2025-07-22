Hangi Tarihte Vizyona Girecek?

Mustafa Başaran'ın hayatını konu edinen komedi filmi Kadıköy Boğası, 22 Ağustos 2025 tarihinde vizyona girecek.

Vizyon tarihinin duyurulmasından sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir ilgi yaşadı. Mustafa Başaran'ın takipçileri, filmi merakla ve sabırsızlıkla bekliyor.

Filmi "Bomba gibi bir komedi filmi geliyor dev oyuncu kadrosu ile kahkahaya hazır olun" cümleleriyle Kadıköy boğası kendi hesabından duyurdu.

Oyuncu Kadrosu

Mustafa Başaran

Nurullah Çelebi

İlayda Sumak

Ateş Fatih Uçan

Mehmet Ali Başaran

Ahmet Dursun

İlker Aksu