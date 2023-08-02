Daha rahat ve güvenilir bir ulaşım ağı tesis etmek için gece gündüz çalıştıklarını bildiren Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ulaşımı daha konforlu ve kaliteli hale gelmesi için yoğun mesai harcadıklarını bildirdi.

Bir açıklamada bulunan Başkan Coşar, “İlçemizde yıllardır ihmal edilen ve kaderine terk edilen yollarımızı köşe bucak yeniliyoruz. Gayemiz daha rahat ve güvenilir bir ulaşım ağı tesis etmek. Ulaşımı daha konforlu, daha kaliteli hale getirmek için yoğun mesai harcıyoruz. Altyapı çalışmaları nedeniyle tahrip olmuş sokaklarımıza öncelik vererek belli bir program dâhilinde yollarımızı yenilemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İhtiyaç dâhilindeki sokaklarımızı kısa sürede tamamlayarak yollarımızı, Boğazlıyan’a yakışır ve konforlu hale getireceğiz" ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan