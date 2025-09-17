EYT düzenlemesinin uygulanmaya geçmesinden itibaren gözler kademeli emeklilik yasasına çevrildi. SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın son açıklamaları, milyonlarca çalışanın merakla beklediği düzenleme için yeni ipuçları verdi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası ardından milyonlarca çalışan, kademeli emeklilik beklentisiyle gelişmeleri takip ediyor. Özellikle 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olanlar, yaş şartındaki fark yüzünden mağduriyet yaşadıklarını söylüyor.

SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın canlı yayında yaptığı değerlendirmeler ise bu beklentilere tekrardan umut oldu. Karakaş, düzenlemenin sadece EYT kapsamıyla sınırlı olmayacağını, borçlanmalar ve staj sigortasının da kapsama dahil edilebileceğini belirtti.

Borçlanma Konusu Gündemde

Karakaş, askerlik borçlanması ve kadınların staj sigortası gibi konuların da kademeli emeklilik kapsamında değerlendirilebileceğini bildirdi. Örneğin, sigorta başlangıcı 2009 veya 2020 olan kadın çalışanlar, daha önceki staj sigortaları sayesinde bu düzenlemeden yararlanma imkânı bulabilir.

2008’deki sosyal güvenlik reformu kapsamında planlanan uzun geçiş süresi ise çalışanlar için yeni mağduriyetler oluşturmuş durumda. Örneğin, Mayıs 2008’de işe başlayan bir kişi kademeli sisteme göre 2035’e kadar emekli olmayı beklemek zorunda kalıyor. Bu durum “çukur etkisi” olarak tanımlanıyor.

Düzenleme Ne Zaman Belirlenir?

Karakaş, kademeli emeklilik düzenlemesinin doğrudan 4,3 ila 4,4 milyon kişiyi ilgilendirdiğini, dolaylı olarak ise aileleriyle birlikte 10 milyona yakın vatandaşı etkileyeceğini belirtti. Fakat bu büyüklükte bir düzenlemenin 2025’te çıkmasının mümkün olmadığını söyledi.

Uzman, en erken 2027 yılında, seçimlere yakın bir dönemde yasanın gündeme geleceğini öngörüyor.

Kamuoyunun Baskısı Yükseliyor

Sosyal medya ve haber mecralarında yoğun şekilde gündemde yer alan kademeli emeklilik talebi, kamuoyunda büyük bir baskı unsuru oluşturuyor. Taleplerin yükselmesiyle birlikte düzenlemenin hükümetin öncelikli gündem maddelerinden biri haline gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.

Uzmanlara göre kademeli emeklilik kısa zamanda çıkmayacak olsa da, kamuoyu baskısı ve seçim atmosferi bu süreci hızlandırabilir. Çalışanların borçlanma haklarını iyi değerlendirmeleri ve sigorta girişlerini doğru şekilde takip etmeleri, düzenleme çıktığında avantaj sağlayabilir.