Hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı formül, 1999 sonrası sigortalı olan yüz binlerce kişiye emeklilik yolunu açabilir.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin dışında kalan ve 8 Eylül 1999 sonrası sosyal güvenlik kaydı yapılan vatandaşlar, hükümetin masasında olan “kademeli emeklilik” modeline kilitlenmiş durumda. Söz konusu modelin hayata geçirilmesi halinde, milyonlarca çalışan, kademeli yaş ve prim koşullarıyla emekliliğe daha erken erişebilecek.

Resmi Açıklamalar Takip Ediliyor

27 Temmuz 2025 Pazartesi itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yeni bir resmi açıklama yapılmadı. Bakan Vedat Işıkhan, son açıklamasında emeklilik sisteminde köklü bir değişikliğin kısa vadede planlanmadığını belirterek, "Prim günü ve yaş şartları mevcut haliyle devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak kulis bilgilerine ve uzman değerlendirmelerine göre, kademeli emeklilik formülü halen masada bulunuyor ve teknik çalışmalara konu olmaya devam ediyor.

Yeni Modelin Detayları: Kimleri Kapsayacak?

Taslak çalışmalara göre, yeni sistemin 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanları kapsaması bekleniyor. Planlanan modelde emeklilik yaşı ve prim günü şartları, kişinin sosyal güvenlik sistemine giriş yılına göre kademeli olarak artacak şekilde belirlenecek.

Kadın çalışanların 43 ile 48 yaş arasında,

Erkek çalışanların ise 45 ile 50 yaş arasında emekli olabileceği öngörülüyor.

Buna paralel olarak prim gün sayısının da 6.250 ile 6.850 gün arasında değişebileceği belirtiliyor. Her yeni yıl sigorta girişi yapılan kişiler için emeklilik yaşının ve prim gün sayısının bir miktar daha artması bekleniyor.

Yasalaşma Süreci ve Belirsizlikler

Henüz resmi olarak Meclis gündemine sunulmamış olan düzenlemeyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Uzmanlar, teklifin yasalaşması durumunda yüz binlerce çalışanın mağduriyetinin giderilebileceğini ancak şu aşamada kesinleşmiş bir yasa metni veya uygulama takvimi bulunmadığını vurguluyor.

Bu nedenle uzmanlar, emeklilik planlaması yapan vatandaşların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelecek resmi açıklamaları dikkatle takip etmeleri gerektiğinin altını çiziyor.

Gelişmeler Ne Zaman Netleşecek?

Kademeli emeklilik düzenlemesinin ilerleyen aylarda gündeme gelmesi, hükümetin sosyal güvenlik reformu başlığı altındaki çalışmalarına bağlı olacak. Kamuoyunun beklentileri doğrultusunda şekillenecek olan bu model, EYT sonrası mağduriyet yaşayan kitlenin yeniden sisteme dahil edilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.