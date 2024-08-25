Yozgat üzerine yapılan kapsamlı bir araştırma, bölgenin tarihine dair önemli ve çarpıcı bilgileri ortaya koydu. Araştırmaya göre, İran'ın bir dönem en güçlü hanedanlıklarından biri olan Kaçarlar’ın kökenleri Yozgat'a dayanıyor.

KAÇARLAR'IN YOZGAT'TAN İRAN'A UZANAN HİKAYESİ

Independent'ten Mehmet Mazlum Çelik’in aktardığı bilgilere göre, 15. yüzyılda Yozgat’ın Bozok bölgesinde yaşayan Kaçarlar Hanedanlığı, uzun yıllar boyunca İran’ın en güçlü ailelerinden biri olarak bilindi. Çelik, “Kaçarlar, Yozgat kökenli bir aile olarak, İran'ın tarih sahnesinde önemli bir rol oynadı” şeklinde konuştu.

KAÇARLAR’IN OSMANLI İMPARATORLUĞU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Çelik’in haberinde, Kaçar aşiretinin Uzun Hasan'ın ölümünden sonra Gence’ye göç ederek Safeviler arasında hızla yükseldiği belirtildi. “Tahmasap döneminde Azerbaycan'da etkili bir aile haline gelen Kaçarlar, Kanuni Sultan Süleyman’ın karşısına elçi olarak çıkarak Osmanlı İmparatorluğu'na büyük sorunlar yaşattı” ifadeleri kullanıldı.

OSMANLI’YA KARŞI MÜCADELE VE KARABAĞ'IN ÖNEMİ

Haberde, 1606 yılında Kaçarlar’ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan Karabağ'ı geri alma kapasitesine sahip olduğu vurgulandı. “Yozgatlı Kaçarlar, Ziyadluoğulları adıyla biliniyordu ve Osmanlı’ya karşı olan mücadeleleri Karabağ ile sınırlı kalmadı. Kaçarların İran’daki iktidarı ise Esterâbâd’daki valilikleriyle başladı” denildi.

YOZGAT'IN TARİHÎ ÖNEMİ

Çelik’in haberinde, “Safeviler ve sonrasında İran’da düzen getiren hanedanlıklar, Türkler tarafından kuruldu. Kaçarlar da Anadolu'nun kalbi olan Yozgat'tan çıkarak 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar etkilerini sürdürdü” bilgisi verildi.

Bu araştırma, Yozgat’ın tarihî önemi ve Kaçarlar’ın bölgeden İran’a uzanan etkileyici hikayesini gözler önüne seriyor.