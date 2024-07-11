Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların sosyal hizmetler ile yardımlara hızlı ve doğru ulaşabilmesi için ‘Hizmetler Başvuru Rehberi’ hazırladı. İşte rehber kapsamında bazı sosyal yardımların detaylarını ve başvuru şartları ile ilgili detaylar...

Devlet, Yozgat'ta ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürüyor. Dar gelirlilerden engellilere, yaşlılardan hastalara ve doğum yapanlara kadar birçok alanda sağlanan desteklerle, yüz binlerce kişi fayda sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların sosyal hizmetler ve yardımlara hızlı ve doğru ulaşabilmesi için 'Hizmetler Başvuru Rehberi' hazırladı. İşte rehberde yer alan bazı sosyal yardımlar ve başvuru detayları:

AYLIK 1.000 TL NAKDİ YARDIM

Son resmi nikahlı eşi vefat etmiş ve hane içinde sosyal güvenceli birey bulunmayan kadınlara, 2 ayda bir 1.000 TL nakdi yardım yapılmaktadır. Başvurular, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na kimlik belgesi ile yapılabilir.

İŞE YÖNLENDİRME VE BAŞLAMA YARDIMI

Çalışabilir durumda olan sosyal yardım yararlanıcıları, İŞKUR’a kayıt yaptırarak işe yönlendirme yardımı ve iş başlama yardımı alabilir. İşe yönlendirme yardımı, net asgari ücretin yüzde 10’una (1.700 TL) kadar, iş başlama yardımı ise brüt asgari ücretin üçte biri (6.667,50 TL) kadardır.

DOĞALGAZ DESTEĞİ

İklim koşullarına göre belirlenen ısıl harita temel alınarak, ekim-mayıs ayları arasında 8 ay boyunca 188 TL-438 TL arasında doğalgaz desteği sağlanmaktadır. Başvurular, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na kimlik belgesi ve doğalgaz faturası ile yapılabilir.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ

Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların Genel Sağlık Sigortası primleri (800,10 TL) devlet tarafından ödenerek ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır. Başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na kimlik ile yapılabilir.

ÖĞRENCİLERE DESTEK

MEB’in taşımalı eğitim sistemi dışında kalan ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik taşıma, yemek, iaşe ve barınma ihtiyaçlarına destek sağlanmaktadır. Başvurular, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na kimlik ile yapılabilir.

65 YAŞ AYLIĞI

65 yaşını doldurmuş, sosyal güvenceli olmayan ve kurumsal bakım altında bulunmayan kişilere, aylık 4.181,63 TL nakdi yardım sağlanmaktadır. Başvurular, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na kimlik ile yapılabilir.

ENGELLİLERE YARDIM

%40-69 arası orana sahip engellilere aylık 3.338,06 TL, %70 ve üzeri orana sahip engellilere aylık 5.007,08 TL nakdi yardım sağlanmaktadır. Başvurular, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na kimlik ve sağlık kurulu raporu ile yapılabilir.

TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, aylık 850-1.250 TL arasında 24 aya varan nakdi yardım sağlanmaktadır. Çocuk sayısına göre 350-650 TL arasında çocuk destek bileşeni ödemesi yapılmaktadır. Başvurular, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na kimlik ile yapılabilir.

NÜFUS ARTIŞINI TEŞVİK EDİCİ TEDBİRLER

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, nüfus artışındaki yavaşlamaya karşı bir dizi tedbir konuşuldu. Üç çocuklu ailelere 17 bin TL bakım desteği sağlanması, doğum parasının güncellenmesi ve dar gelirli ailelere 2 yıl boyunca bez ve mama desteği verilmesi gibi önlemler değerlendirilmektedir. SGK Uzmanı Murat Bal, Avrupa’daki teşviklerin ülkemize de geleceğini belirtirken, Aile Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı’nın konuyla ilgili çalışmalara başladığını ifade etti.

DETAYLAR VE BAŞVURU SÜRECİ

Tüm bu destekler için başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na kimlik belgesi ile yapılabilmektedir. İhtiyaç sahipleri, başvuru sürecine dair detaylı bilgileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hazırladığı 'Hizmetler Başvuru Rehberi'nden öğrenebilirler.