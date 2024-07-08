TOKİ, ev sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Hiç evi olmayan vatandaşlara yönelik yeni konut projesi başvuruları resmen duyuruldu.

İlk kez ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlayan bu projede başvurular başlıyor.

TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşlar için sık sık konut projeleri düzenliyor. Bu kapsamda, 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin satışa sunulacağı açıklandı.

Başvurular, TOKİ tarafından belirlenen tarihler arasında yetkili banka şubelerine yapılacak ve gerekli belgelerin imzalanmasının ardından tamamlanacak.

DAİRE FİYATLARI VE ÖDEME KOŞULLARI

1+1 Daireler: Yaklaşık 1.1 milyon TL

2+1 Daireler: Yaklaşık 1.3 milyon TL

3+1 Daireler: Yaklaşık 1.5 milyon TL

Konutlar, 120 ay vade ile aylık 7 bin TL ile 10 bin TL arasında değişen taksitlerle yeni sahiplerine teslim edilecek. Peşinat oranı ise %10 ila %25 arasında olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru sahibi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun olmaması.

Daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olmaları.

Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içinde en az bir yıldır ikamet ediyor veya il nüfusuna kayıtlı olmaları.

T.C. vatandaşı olmaları.

18 yaşını doldurmuş olmaları.

Hane halkı adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilir. Birden fazla başvuru geçersiz sayılacaktır.

TOKİ'den Son 3 Yılda 213 Bin Konut

TOKİ, son 3 yılda 213 bin konut yaparak vatandaşları ev sahibi yapma yolunda önemli adımlar attı. Yeni başvurular, 8 Ağustos tarihinde e-Devlet üzerinden başlayacak.