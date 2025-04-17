Son duyurularla birlikte, 52 bin TL'den başlayan fiyatlarla konut alanı alabilme imkânı, vatandaşların ilgisini çekmiş durumda. Satışa sunulan taşınmazlar, farklı şehirlerde ve çeşitli fiyat aralıklarında, yeni sahiplerini bekliyor.

UYGUN FİYATLARLA KONUT SAHİBİ OLMA İMKANI

Milli Emlak, ülke genelindeki pek çok ilde, Hazine'ye ait arsa, arazi ve konut alanlarını uygun fiyatlarla satışa sunuyor. İhale yoluyla gerçekleştirilen bu satışlar, özellikle düşük başlangıç bedelleri ile büyük ilgi görüyor. 52 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan taşınmazlar, dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat oluşturuyor. Satışların en dikkat çeken yönü ise, ihale bedelinin düşük olmasının yanı sıra, teminat bedellerinin de uygun seviyelerde olması. Bu, konut sahibi olmayı hayal eden pek çok vatandaş için önemli bir avantaj yaratıyor.

ANKARA BEYPAZARI'NDA KONUT ALANI FIRSATI

Son yayımlanan ilanlardan biri de başkent Ankara’nın Beypazarı ilçesinden. Beypazarı’nda, 52 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkarılan bir konut alanı, özellikle fiyatının cazibesiyle dikkatleri üzerine topluyor. Toplam 28 metrekarelik yüzölçümüne sahip olan bu taşınmaz, 15.600 TL’lik teminat bedeliyle ihale edilecek. 7 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak ihale saati ise 10:45 olarak belirlenmiş durumda. Beypazarı, doğal güzellikleri ve sakin yapısıyla bilinen bir ilçe olup, burada konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

BEYPAZARI’NDAKİ KONUT ALANI İHALESİ:

İl: Ankara

İlçe: Beypazarı

Mahalle: İlanda detaylı bilgi yer almakta

Taşınmaz Niteliği: Konut Alanı

Yüzölçümü: 28 m²

Tahmin Edilen İhale Bedeli: 52.000 TL

Teminat Bedeli: 15.600 TL

İhale Tarihi: 07 Mayıs 2025

İhale Saati: 10:45

TÜRKİYE GENELİNDE FARKLI ŞEHİRLERDE TAŞINMAZ İHALELERİ DEVAM EDİYOR

Milli Emlak, Ankara’nın yanı sıra, Türkiye’nin farklı bölgelerinde de çok sayıda taşınmazı satışa sunuyor. Konut alanı, arsa, tarla, bağ ve bahçe gibi çeşitli taşınmazlar, uygun fiyatlarla ihale yoluyla satışa çıkarılmakta. Satışların yapıldığı iller arasında büyük şehirler olduğu gibi, küçük yerleşim yerleri de bulunuyor. Vatandaşlar, Milli Emlak’ın resmi internet sitesi üzerinden güncel ihale ilanlarını takip ederek, kendilerine uygun seçenekleri inceleyebilirler.

Özellikle konut almak isteyen dar gelirli vatandaşlar için bu fırsatlar büyük bir önem taşıyor. İhaleye katılmak isteyenler, ilanlarda belirtilen tarih ve saatte ihaleye katılmak için gerekli teminat bedelini yatırarak, başvurularını tamamlayabilirler. Böylece, daha uygun fiyatlarla konut sahibi olma şansını elde edebilirler.

FIRSATLAR YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Milli Emlak, taşınmaz satışlarına yıl boyunca devam edecek. Bu süreçte, farklı illerde uygun fiyatlarla çok sayıda taşınmaz satışa sunulacak. Özellikle konut alanı almak isteyen vatandaşlar için bu fırsatlar kaçırılmaması gereken bir şans sunuyor. İhale sürecine katılacak kişilerin, ilanları düzenli olarak takip etmeleri ve belirlenen tarihlerde ihalelere katılmaları öneriliyor.

Milli Emlak’ın sunduğu bu fırsatlar, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Düşük başlangıç fiyatları ve uygun teminat bedelleri, dar gelirli vatandaşların da hayallerini gerçekleştirebilmesi için önemli bir fırsat yaratıyor.