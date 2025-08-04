Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında iki şüpheliyi yakaladı.

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Yozgat’ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu2

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 2 yabancı uyruklu kişiyi Yozgat’a getiren 2 şüphelinin bulunduğu araçları Muslubelen Uygulama Noktası’nda durdurdu.

Göçmen kaçakçılığını organize ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Yakalanan 2 yabancı uyruklu kişi ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, “Huzur şehri Yozgat’ta tüm suçlarla mücadelemiz kesintisiz sürdürülecek” açıklamasında bulundu.

Muhabir: Nisa Eraslan