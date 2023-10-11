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Ekipler tarafından yapılan operasyon neticesinde (Ö.B.) ve (M.U.) isimli (2) şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Şüpheli şahısların üzerinde ve kazı bölgesinde yapılan arama neticesinde; 1 adet dedektör, 1 Adet pointer dedektör, 1 adet çapa, 10 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke, 2 adet kurşun ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, olay ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli işlemleri tamamlanmasını ardından serbest bırakıldı. (Alpaslan Demir)