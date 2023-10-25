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Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi’nde 2 şahsın kaçak elektronik sigaraları satmak amacıyla müşteri aradığı öğrenildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yapılan arama sonucu 80 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.