Bu kapsamda Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bağ Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Selda Daler’in yürütücü olarak yer aldığı TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında “Kuraklık Stresine Karşı Se, SiO ve TiO Nanopartiküllerinin Asma Fidanlarının Morfolojik, Fizyolojik ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi” başlıklı proje kabul edilerek, TÜBİTAK tarafından 60 Milyon lira bütçe ile destek almaya hak kazandı.

Projede Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Temel Bilimler ve Sağlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesrin Korkmaz ve Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Arş. Gör. Dr. Tuğba Kılıç da araştırmacı olarak görev yapacak.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, akademisyenlerimiz tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekti. Akademisyenlerin TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında hazırladığı yeni bir projenin daha kabul edilerek destek almasından mutluluk duyduğunu belirterek proje ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Haber Merkezi