Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında Türkiye'nin gündemini belirleyecek önemli meseleler ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, saat 15.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantıda ekonomiden dış politikaya kadar geniş bir yelpazede konular masaya yatırılacak.

Kabine Toplantısı, 3 haftalık bir aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantının saat 15.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başlaması bekleniyor.

HAMAS LİDERİNE SUİKAST VE BÖLGESEL GERİLİM

Toplantının ana gündem maddelerinden biri, İran'da Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikast olacak. Bu olayın ardından Ortadoğu'da tırmanan gerilim, İran’ın İsrail’e yönelik misilleme tehditleri ve İsrail’in Filistin ile Lübnan’a yönelik saldırıları da değerlendirilecek.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ADIMLARI

Artan bölgesel gerilime karşı Türkiye'nin atabileceği diplomatik adımlar toplantının önemli gündem maddeleri arasında. Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde yapacağı değerlendirmeler ve atılacak adımlar ayrıntılı olarak ele alınacak.

INSTAGRAM'A GETİRİLEN ERİŞİM ENGELİ

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından geçtiğimiz hafta Instagram’a getirilen erişim engeli de masada. Bu kararın detayları, sürecin ilerleyişi ve Meta’ya uygulanacak yaptırımlar üzerine görüşmeler yapılacak.

EKONOMİDE KAYIT DIŞI EKONOMİ

Ekonomi iç politikanın ön planda olacak konularından. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında alınan önlemler, artan denetimler ve enflasyonla mücadele toplantının diğer önemli başlıkları arasında.

ESİR TAKASI VE DİPLOMATİK ADIMLAR

Geçtiğimiz hafta MİT koordinesinde gerçekleştirilen esir takası da toplantının önemli konularından biri. ABD ve Rusya arasında yapılan 26 kişilik esir takası dünya çapında yankı uyandırmıştı. Ayrıca, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında atacağı diplomatik adımlar da değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor. Bu konuşmada toplantının sonuçları ve alınan kararlarla ilgili detaylar paylaşılacak.