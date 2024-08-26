Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, eğitim sisteminin en büyük sorunlarından birisinin ücretli öğretmenlik uygulaması olduğunu söyledi.

Başkan Kabayel, "Korkarım ki, geçen yıl 80 bine ulaşmış olan ücretli öğretmen sayısı, bu öğretim yılında 100 binlere dayanacaktır" dedi.

Başkan Kabayel yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı. Bu yıl emekli olanların oluşturduğu ilave boşluğu ve 20 bin öğretmenimizin hala göreve başlatılmadığını hesaba katarsak, korkarım ki, geçen yıl 80 bine ulaşmış olan ücretli öğretmen sayısı, bu öğretim yılında 100 binlere dayanacaktır. Eğitim sistemimizin en büyük sorunlarından birisi bu husustur. Önemli bir kısmı, bırakın eğitim fakültesi mezunu olmayı, lisans diploması bile olmayan ön lisans mezunlarıyla eğitim hizmeti veriyor olmamız çok büyük bir problemdir. Ücretli öğretmenlerimizin neredeyse tamamının asgari ücretin altında çalıştırılıyor olması da bir başka büyük ayıbımızdır. Adeta bu ücretli kölelik uygulamasına son verecek sayıda öğretmen ataması yapılması elzemdir! Hükümet, eğitimde tasarruf yapılamayacağı gerçeğinden hareketle en az ücretli öğretmen sayısı kadar öğretmen atamasını bir an önce gerçekleştirmelidir. Eğitimde kaçırdığımız zaman ve imkanların telafisi yoktur! Bu süreçteki zaafiyetimiz, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği adına büyük bir vebaldir!” dedi.