Başkan Kabayel, Tüm Okulların fırsat eşitliği içerisinde gerekli donanıma haiz hale getirilmeli olduğunu söyledi.

Başkan Kabayel, “Türkiye Yüzyılının, içeriği ve hedefleri bakımından milli, yöntemi ve araçları bakımından evrensel ve çağdaş bir eğitim sistemi ile inşa edileceğine dikkat çekerek, “Hiç şüphesiz ki, güçlü Türkiye, her alanda iyi eğitilmiş bireylerle kurulacaktır” dedi.

Başkan Kabayel açıklamasında şunları söyledi: “Türkiye Yüzyılı, içeriği ve hedefleri bakımından milli, yöntemi ve araçları bakımından evrensel ve çağdaş bir eğitim sistemi ile inşa edilecektir. Hiç şüphesiz ki, güçlü Türkiye, her alanda iyi eğitilmiş bireylerle kurulacaktır. Bunun için de her kademe ve türdeki okulumuzu fırsat eşitliği içerisinde gerekli tüm donanıma haiz hale getirerek, Türk eğitim sistemini alternatif bir model olarak insanlığın hizmetine sunacağız” dedi. Alpaslan Demir