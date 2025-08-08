Yeraltı dünyasının üslü isimlerinden Oflu İsmail geçen 24 Aralık 2015'te hayatını kaybetmişti.
Oflu İsmail Kimdir?
Oflu İsmail, Türkiye'nin tanınmış kabadayılarından biriydi. 1979'da Semiramis Gazinosu'nda gerçekleşen bir olayda adını duyurmuştu.
Gazinoya gittiğinde otomatik silahla masaya vurarak bir cinayet işlemişti.
Bu cinayetin ardından yurtdışına kaçan Oflu İsmail, farklı ülkelerde dolaşmaya başladı.
Ancak, çeşitli suçlamalarla yakalanarak tutuklandı ve çeşitli cezalara çarptırıldı.
Özellikle 1987'de Hollanda'da Hasan Heybetli ile birlikte yakalandıktan sonra, farklı suçlamalarla mahkûm edildi.
Oflu İsmail Olayı Nedir?
Oflu İsmail olayı, 3 Mart 1979'da Aksaray Yenikapı'da Semiramis Gazinosu'nun sahibi Akbulut Karaoğlu ile bir garsonu öldürmek suçundan dolayı yaşanmıştı.
Bu olayın ardından yurt dışına kaçan Hacısüleymanoğlu, uyuşturucu kaçakçılığına karışması nedeniyle uzun bir süre Avrupa cezaevlerinde kaldı.
Neden Öldü?
Oflu İsmail, 2006 yılında Türkiye'ye iade edildikten sonra kesinleşmiş hapis cezalarının geri kalanını Türkiye'de çekti.
Ancak yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.