Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da doğdu.

İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olduktan sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisiyle başladı. Bu dizide Kadir karakterini canlandırdı.

Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı.

2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde kendi ismini taşıyan karakteri canlandırdı.

Son olarak Hekimoğlu dizisinde rol alıyor.



14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.

Çift sürpriz bir kararla 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

Pınar Deniz İle Olan Evliliği

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, mutlu birlikteliklerini Eylül 2024'te İtalya'nın başkenti Roma'da nikahla taçlandırdı.

Ünlü çift, evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyurdu.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, 31 Mart'ta ilk kez anne baba oldu. İkili, oğullarına Fikret Hakan adını verdi.

Neden Gözaltına Alındı?

8 Ekim 2025 sabahı düzenlenen geniş kapsamlı operasyon kapsamında gözaltına alınan oyuncu Kaan Yıldırım, televizyon ve sinema dünyasında yer aldığı başarılı projelerle tanınan bir isim. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” ve “uyuşturucu kullanımını özendirmek” suçlamaları çerçevesinde sürüyor. Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan 19 ünlü isim arasında Kaan Yıldırım da yer aldı.