İşte Minik Fikret Hakanın Son Hali

Pınar Deniz, 2024 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile İtalya’nın başkenti Roma’da sade ama oldukça romantik bir törenle dünyevine girmişti. Çiftin evliliklerinden dünyaya gelen bebekleri Fikret Hakan, 1 Nisan 2025’te doğmuştu.

İç Isıtan Kareler

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Yargı dizisinde canlandırdığı “Ceylin” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Pınar Deniz, sık sık ailesiyle birlikte iç ısıtan kareler paylaşıyor. Kaan Yıldırım'ın Fikret Hakan ile yaptığı son paylaşımlara like yağdı.

Kaan Yıldırım Kimdir?

24 Aralık 1986’da İstanbul’da doğan Kaan Yıldırım, Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi aldı.Televizyon kariyerine “Kayıp” dizisiyle başlayan Yıldırım, asıl ününü “Ulan İstanbul” dizisiyle yakaladı. Daha sonra “Halka”, “Hekimoğlu” ve “Sipahi” gibi yapımlarda rol alan oyuncu, karizmatik duruşu ve yeteneğiyle geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Pınar Deniz Kimdir?

4 Kasım 1993 tarihinde Adana’da doğan Pınar Deniz, aslen Mardinli bir ailenin kızıdır. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olan Deniz, ekranlara ilk kez “Sil Baştan” dizisiyle adım attı.Büyük çıkışını “Vatanım Sensin” dizisindeki Yıldız karakteriyle yapan Deniz, daha sonra “Aşk 101” dizisindeki Burcu rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Son yıllarda başrolünde yer aldığı “Yargı” dizisiyle hem Türkiye’de hem de yurt dışında büyük beğeni topladı. Deniz, güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla son dönemin en dikkat çeken kadın oyuncularından biri.