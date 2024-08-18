Kaan Sekban, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans diploması ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi yüksek lisans diploması almıştır. Bankacılık sektöründe 10 yıl çeşitli görevlerde bulunmasının ardından, oyunculuk ve müzikal atölyeleri ile sahne dünyasına adım atmıştır. Sekban, özellikle İstanbul'da sahnelenen İstanbulname müzikali ve İtalya'da gerçekleşen Bir Yaz Gecesi Rüyası operasındaki rolleriyle tanınmıştır.

Kaan Sekban, ev yapımı canlı talk show'u Kaan Sekban Saçmalar ile büyük bir çıkış yakalamış ve beyaz yakalı hayatı hicvettiği Yakam Beyaz Beynim Ayaz skeçleri ile iş dünyasında dikkatleri üzerine çekmiştir. İstanbul doğumlu olan komedyen ve yazar, stand-up gösterileri, oyunculuk ve YouTube yayıncılığıyla da geniş bir takipçi kitlesine sahiptir.

Sekban, 2017 Mayıs'tan itibaren birçok sahnede tek kişilik gösterilere devam etmiş ve Haziran ayında yayımlanan Tebrikler Kovuldunuz kitabı kısa sürede çok satanlar listesine girmiştir. Platin Dergisi tarafından yönetim, liderlik ve iş dünyası kategorisinde yılın en iyi iş kitabı olarak değerlendirilmiştir.

2023 yılında yayımlanan Küçük Ünlü Uyumu kitabı ise, Sekban'ın şov dünyasındaki beş yılını en samimi haliyle anlattığı bir eser olarak büyük ilgi görmüştür. Stand-up alanında da ödüller kazanmış olan Kaan Sekban, 2018'de Biletix Yılın Bileti ödüllerinde halk oylamasıyla en iyi stand-up komedi sanatçısı olarak seçilmiştir. Günümüzde, stand-up gösterileri geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilmekte ve sıklıkla kapalı gişe sahnelenmektedir.