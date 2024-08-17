Kaan Sekban’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Kaan Sekban kimdir? İşte detaylar…

KAAN SEKBAN KİMDİR?

Kaan Sekban, 18 Ocak 1983, İstanbul’da doğan Türk komedyen ve sunucudur.

Türk komedyen ve sunucu Kaan Sekban, İstanbul'da Semiramis ve Kurtuluş Sekban çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatına Yıldız Teknik Üniversitesi'nde başlayan Sekban, yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi'nde tamamladı.

Sekban, kariyerine Garanti Bankası'nda on yıl boyunca devam etti. Ancak, beklediği terfiyi alamayınca bankadaki görevinden istifa etti. Bu noktadan sonra oyunculuk kariyerine adım atan Sekban, çeşitli atölyelere katıldı ve bir müzikalde rol aldı. Evinde çektiği skeçlerle kurumsal hayatı hicvederek tanınan Sekban, "Tebrikler Kovuldunuz!" adlı kitabını Haziran 2017'de yayımladı. Kitap, bir derginin okuyucu anketinde "Yılın En İyi Liderlik Kitabı" seçildi.

Kaan Sekban, sonrasında "Kaan Sekban Saçmalar" adlı tek kişilik sahne gösterileri ile sahneye çıkmaya başladı.

KAAN SEKBAN’IN KİTAPLARI:

Tebrikler Kovuldunuz! (2017)

Küçük Ünlü Uyumu (2023)

FİLMOGRAFİ:

Her Şey Aşktan (2016) - Kaan

Jet Sosyete (2018) - Kaan (15. bölüm)

TELEVİZYON PROGRAMLARI:

Kaan Sekban'la Alt Tarafı Bi' Talk Show (Sunucu) (2020-2022) - BeIN Connect

İNTERNET PROGRAMLARI:

Gömercin Kuşları (Ayşe Balıbey ile birlikte sunucu) (2023-günümüz)