Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Yozgat İl Müdürü Abdullah Neşeli de bir paylaşımda bulundu.

“MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, “Yine bir gurur günü” diyerek bir açıklama paylaştı.

İl Müdürü Abdullah Neşeli paylaşımında, “Yine bir gurur günü. Reis seni yaptık ve yapacakların için her zaman seveceğiz. Hoş geldin milli muharip uçağımız Kaan. Dosta güven, düşmana korku! Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini "KAAN" olarak açıkladığı savaş uçağının ise Türk havacılığına yeni bir boyut getireceği söyleniyor.

TÜRKİYE UÇAK ÜRETEBİLEN 5 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK

Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan merkez yerleşkesinde bir kez daha vitrine çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı’nda ismi açıklanan KAAN ile HÜRJET, ATAK-2 ve ANKA-3 gövde gösterisi gerçekleştirdi.

Program kapsamında HÜRJET ile taksi yapan Milli Muharip Uçak’ın üzerinde KAAN yazdığı görüldü. KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5’inci nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak. KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dâhili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zekâ ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgâr Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor. Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak. Haber Merkezi