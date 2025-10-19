İş dünyasında tanınan isimler arasında yer alan Kaan Kalyon magazin dünyasında isimi geçmeyen biri olarak biliniyordu.

Kaan kalyon hakkında net bir bilgiye ulaşılmıyor.

İş dünyasına tanınan Kalyon, Kei Kei Tekstil adlı markanın kurucusudur.

Kadın giyim sektöründe olan marka, özel gece elbiselerinin satışını yapmaktadır.

Kalyon’un Sabancı ailesi ile yakınlığı ile tanınan iş insanının da jet sosyeteden olduğu biliniyor.

Kaan Kalyon’un doğduğu yer ve güncel hayatına dair bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Gündeme Düşen Aşkı

Serdar Ortaç’la 5 yıllık evliliği kısa süre önce noktalanan İrlandalı manken Chloe Loughnan’ın işadamı Kaan Kalyon’la birlikte olduğu iddia ediliyordu.

İkili ilk kez önceki gün Emirgan’daki Gizli Kalsın adlı gece kulübünde birlikte görüntülendi.

Meraklı bakışlara aldırmadan sık sık öpüşen çift, mekândan sabaha karşı taksiyle ayrıldı.