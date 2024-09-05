Futbol Kariyerinin Başlangıcı:

Filip Kostić, 1 Kasım 1992’de Sırbistan’ın Kragujevac kentinde doğdu. Futbola, genç yaşta Radnički Kragujevac altyapısında başlayan Kostić, yetenekleriyle kısa sürede dikkat çekti ve 2012 yılında Groningen'e transfer oldu. Buradaki performansı ona Almanya yolunu açtı. 2014 yılında VfB Stuttgart'a transfer olan Kostić, Bundesliga’da adını duyurmaya başladı.

Eintracht Frankfurt Yılları ve Yükselişi:

Asıl çıkışını 2018 yılında Eintracht Frankfurt'a transfer olmasıyla yakalayan Kostić, burada gösterdiği performansla Avrupa’nın en dikkat çeken sol kanat oyuncularından biri haline geldi. Frankfurt formasıyla özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde sergilediği oyunla büyük kulüplerin radarına girdi.

Juventus'a Transfer:

2022 yılında İtalyan devi Juventus'a transfer olan Kostić, Serie A'daki ilk sezonunda da dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Hücum gücünü artıran, defansif anlamda da katkı sağlayan Sırp oyuncu, hızı ve ortalarıyla takımına önemli katkılarda bulundu. Juventus’ta kısa sürede ilk 11’in vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Milli Takım Kariyeri:

Sırbistan Milli Takımı’nın da değişmez isimlerinden biri olan Kostić, 2015 yılından beri milli formayı giyiyor. Sırbistan'ın uluslararası turnuvalardaki başarısında önemli rol oynayan futbolcu, milli takımda da sol kanattaki performansıyla dikkat çekiyor.

Öne Çıkan Özellikleri:

Filip Kostić, sürati, bitmek bilmeyen enerjisi ve özellikle kanatlardan yaptığı etkili ortalarla tanınıyor. Sol kanatta hücumda olduğu kadar savunmada da görev alabilen çok yönlü bir oyuncu. Kostić, özellikle Juventus gibi büyük takımlarda bu özellikleri sayesinde ön plana çıkmış durumda.