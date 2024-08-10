26 Temmuz 1825 tarihinde Fransa'nın Carpentras şehrinde dünyaya gelen Jules Joseph Augustin Laurens, sanatıyla tarihe iz bırakmış bir Fransız sanatçıdır. Özellikle 1856 yılında Diyarbakır Surları'nı çizdiği gravürle tanınan Laurens, bu eser sayesinde Türkiye'de geniş bir üne kavuşmuştur. Ancak, Laurens’in sanatsal kariyeri sadece bu gravürle sınırlı değildir.

Laurens, 15 yaşında ilk eserlerini sergilemeye başlamış ve genç yaşta sanat dünyasında kendine bir yer edinmiştir. Montpellier'de sanat eğitimi aldıktan sonra, Paris’te École des Beaux-Arts'ta Paul Delaroche'un öğrencisi olarak eğitimine devam etti. 1840 yılında eserlerini ilk kez sergileyen Laurens, 1846'da eğitimini tamamlayarak profesyonel kariyerine adım atmıştır.

Laurens’in kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri, coğrafyacı Xavier Hommaire de Hell'in Türkiye ve İran’a yaptığı bilimsel seyahatte kendisine eşlik etmesidir. Bu seyahat sırasında, çeşitli yerlerin, kıyafetlerin ve insanların binlerce çizimini yaparak sanat dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Diyarbakır Surları gravürü, bu dönemin en bilinen eserlerinden biri olarak Laurens’in uluslararası alandaki tanınırlığını artırmıştır.

1849 yılında Fransa'ya dönen Laurens, 1850-1891 yılları arasında birçok sergide resim ve gravürlerini sergilemiştir. Edebiyat çevrelerinde de aktif olarak tanınmış, birçok ünlüyle tanışmış ve seyahat anekdotlarını içeren "La Légende des ateliers" adlı eserini yayınlamıştır.

Jules Laurens, 5 Mayıs 1901 tarihinde Fransa’nın Saint-Didier bölgesinde hayatını kaybetmiştir. Sanatçı, yaşamı boyunca birçok farklı alanda eserler vererek hem sanat dünyasında hem de tarih araştırmalarında önemli bir figür olarak kalmıştır.