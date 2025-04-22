20-27 Nisan tarihleri arasında süren kamp sürecinde sporcular, yoğun antrenmanlarla şampiyonaya hazırlanıyor.

Yozgat Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenen kamp, özel sporcular için büyük önem taşıyor. Yozgat’ta gerçekleştirilen organizasyona katılan milli sporcular, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Yozgat’taki bu anlamlı organizasyonda, özel sporcuların şehri ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını belirten yetkililer, milli takıma başarılar diledi.