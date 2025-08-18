Asıl adı Gizem Çağlar olan ve sosyal medyada Eldorina ismiyle tanınan genç yayıncı, son dönemde oyun içerikleri ve enerjik tarzıyla dikkat çekiyor. YouTube’da Valorant videolarıyla başladığı yayıncılık serüvenini Twitch ve Kick platformlarına taşıdı. Samimi ve doğal tavırlarıyla özellikle genç oyunseverlerin ilgisini çekti.

İstanbul’da yaşayan ve 19–21 yaş aralığında olduğu bilinen Eldorina, üniversite eğitimini sürdürürken aynı zamanda içerik üretmeye devam ediyor. Kişisel yaşamı hakkında fazla paylaşım yapmaması, takipçileriyle daha çok yayın ve sosyal medya üzerinden bağ kurmayı tercih etmesiyle öne çıkıyor. Instagram’da @eldorina_ hesabıyla aktif olan genç yayıncı, ayrıca Discord topluluğu üzerinden izleyicileriyle doğrudan iletişim kuruyor.

Jrokez’in Ölümünün Ardından Tepki Çekti

17 Ağustos’ta Türkiye’nin en tanınan yayıncılarından Oğuzhan Dalgakıran (Jrokez), Ankara’daki evinde yaşamına son verdi. Genç yaşta gelen bu acı kayıp, yayın dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. Pek çok yayıncı bu haberin ardından canlı yayınlarını kapatarak saygı gösterirken, Eldorina’nın yayına devam etmesi izleyicilerin tepkisine yol açtı.

Sosyal medyada binlerce kullanıcı, “Meslektaşına saygı göstermek bu kadar zor olmamalı” yorumunu yaparken, bazıları da Eldorina’nın genç yaşını ve deneyimsizliğini öne sürerek davranışının düşüncesizlikten kaynaklandığını savundu. Eleştirilerin odağındaki yayıncı, olay sonrası henüz detaylı bir açıklama yapmadı.

Yayıncılıkta Sorumluluk Tartışması

Eldorina’nın bu tavrı, dijital yayıncılıkta kriz anlarında sergilenen davranışların yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Uzmanlara göre yayıncıların trajik olaylar karşısında sorumluluk bilinciyle hareket etmesi, hem izleyici kitlesinin beklentisi hem de dijital kültürün olgunlaşması için kritik önem taşıyor.