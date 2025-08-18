Dijital içerikleri ve Kick platformundaki yayınlarıyla tanınan Oğuzhan Dalgakıran’ın özel hayatı, yaşanan üzücü gelişmelerin ardından merak konusu hâline geldi. Sosyal medyada hızla yayılan ölüm iddiaları sonrası, takipçiler bu kez Jrokez’in eşi Aleyna Dalgakıran’a odaklandı. Gözler, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aleyna Dalgakıran’a çevrildi.

Aleyna Bozkurt Dalgakıran’ın Eğitim Hayatı

Aleyna Dalgakıran, akademik başarısıyla da dikkat çekiyor. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitimine devam ediyor. Öğrencilik süreci boyunca teknoloji alanında kendini geliştiren Aleyna, yalnızca teorik bilgilerle değil, aynı zamanda sektörel tecrübelerle de öne çıkıyor.

Teknolojide Profesyonel Adımlar Atıyor

Aleyna Dalgakıran, eğitim hayatının yanı sıra StartupHeroes adlı şirkette iOS geliştiricisi olarak görev alıyor. Hem yazılım geliştirme alanındaki bilgisi hem de aktif projelerdeki çalışmaları sayesinde genç yaşına rağmen başarılı bir kariyer inşa ediyor. Teknoloji dünyasına olan ilgisiyle, üniversite eğitimi devam ederken iş yaşamına da sağlam adımlarla ilerliyor.

Aşk Hikayesi

Aleyna ve Oğuzhan Dalgakıran çifti uzun süreli ilişkilerini 17 Temmuz 2023 tarihinde nişanla taçlandırdı. İkili, Haziran 2024’te düzenlenen geleneksel kına gecesiyle düğün sürecine adım attı. 3 Temmuz 2024’te gerçekleşen nikâhla da dünya evine girdi. Çiftin düğün ve özel günlerine ait kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal Medya Paylaşımları

Beraber geçirdikleri zamanları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan çift, birlikte seyahat ettikleri ülkelerde çektikleri vloglarla da dikkat çekti. Oğuzhan Dalgakıran’ın dijital içerik üreticiliğiyle başlayan bu paylaşım sürecinde, Aleyna Dalgakıran da zaman zaman eşine destek oldu. Özellikle seyahat temalı içeriklerde birlikte yer alarak samimi bir çift profili sundular.

Hakkında Merak Edilenler

Aleyna Dalgakıran’ın sosyal medyada aktif olmasına rağmen, gündeme dair herhangi bir açıklama yapmaması, takipçileri tarafından saygıyla karşılandı. Sessizliğini koruyan Aleyna’nın hayatı ve kariyer yolculuğu, dijital dünyada daha fazla ilgi görmeye başladı.