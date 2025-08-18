Oğuzhan Dalgakıran, mahlasıyla Jrokez, 24 Şubat 1999’da Mersin’de doğmuş ve internet üzerinde “tantuniciyim” ifadesiyle kendisini tanıtmıştı.

YouTube'da başlayan kariyeri, Twitch’te devam etmiş ve 2017’den itibaren aktif yayıncılık yapmaya başladıydı.

Sohbet ve GTA 5 içerikleriyle dikkat çekmiş, ardından Kick platformuna geçerek kitlesini arttırdıydı.

Twitch’te yaklaşık 600 bin, Instagram’da 116 bin, Twitter’da 74 bin ve YouTube’da 70 bin kişi tarafından takip ediliyordu.

Jrokez, Fenerbahçe'ye olan bağlılığıyla da tanınıyordu.

2020’de “Yılın Spor Oyunları Yayıncısı” ödülünü kazanarak dijital içerik alanındaki başarısını tescillemişti.

Neden Öldü?

Oğuzhan Dalgakıran’ın (Jrokez), dengesini kaybedip Ankara'da yaşadığı 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaşanan üzücü olayla ilgili adli incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Son Paylaşımı Akıllarda Soru İşareti Bıraktı

Dalgakıran paylaşımında, "Dostlar bugün bayağı halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni... Bugünlük izninizi istiyorum. Yarın iyi olursam İnşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın yayını iptal ettiğim için. Görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.