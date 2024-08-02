Paul Joseph Goebbels, 29 Ekim 1897’de Almanya’nın Düsseldorf yakınlarındaki Mönchengladbach’ın güneyinde bulunan Rheydt kasabasında doğdu. Bonn, Würzburg, Freiburg ve Münih üniversitelerinde edebiyat ve tarih eğitimi aldı.

Goebbels, Nazi Partisi ile ilk kez 1923 yılında tanıştı. 1924’te Rheinland’da Nasyonal Sosyalist Özgürlük Partisi’nin kurucularından biri olarak Völkische Freiheit gazetesinin yayın yönetmeni oldu. 1925’te Nazi Partisi’ne katıldı ve hızla parti içinde yükseldi. Nisan 1926’da Adolf Hitler ile görüşerek partinin Berlin bölge sorumlusuna atandı. Nazi gazeteleri ve SA yardımıyla yerel sosyalist ve komünist partilere karşı kışkırtıcı yazılar kaleme aldı. Nationalsozialistische Briefe gazetesinin yazı işleri müdürü oldu ve 28 Ekim 1926’dan itibaren NSDAP’nin Berlin Brandenburg Gau Yöneticisi ve Der Angriff gazetesinin yayın yönetmeni olarak görev yaptı.

9 Kasım 1926’da NSDAP’nin Büyük Berlin Bölgesi Gau Yöneticisi olan Goebbels, partideki yükselişini sürdürdü ve 20 Mart 1928’de Parlamento'ya (Reichstag) girdi. 1930’dan itibaren NSDAP’nin Reich Yöneticisi rütbesinde Reich Propaganda Sorumlusu oldu.

Nazi Almanyası’ndaki Rolü ve Propaganda Stratejileri

1933 yılında Nazilerin iktidara gelmesiyle birlikte Goebbels, 13 Mart 1933’te "Kamuoyunu Bilgilendirme ve Propaganda Bakanı" olarak atandı. İlk icraatlarından biri, Yahudi ve Nazi karşıtı yazarların yazdığı 20 binden fazla kitabın 10 Mayıs 1933’te Berlin’in Bebel Meydanı’nda yakılması oldu. Bu süreçte Almanya’daki tüm haber kaynaklarını kontrol altına aldı.

Şubat 1933’te Hitler, Versailles Antlaşması’na aykırı olarak yeniden silahlanmanın başlaması gerektiğini açıkladı. Bir yıl sonra askeri liderlerine 1942’nin doğuda savaşa gitmek için hedef tarih olduğunu belirtti. Goebbels, Almanya’nın yayılmacı politikalarını destekleyen bir figür oldu.

Propaganda Bakanlığı, işgal altındaki ülkelerin medya tesislerini devralarak halkın güvenini kazanmaya yönelik materyaller hazırladı ve yayınladı. Goebbels, radyo ve film gibi medya araçlarını en etkili propaganda unsurları olarak gördü. Mayıs 1940’tan itibaren Das Reich gazetesinde başyazılar yazdı ve kısa propaganda filmleri yapıldı.

Goebbels, 1942’nin sonlarına doğru filmlerin yüzde 20’sinin propaganda, yüzde 80’inin ise eğlence amaçlı olması gerektiğine karar verdi. 16 Kasım 1942’de Reich Savunma Komiseri olarak atandı ve 15 Ocak 1943’te Hava Saldırısı Hasar Komitesi’nin başına getirildi.

Nazi Almanyası’nın savaşı kaybetmesiyle birlikte Goebbels, 1945 yılında intihar ederek hayatına son verdi.