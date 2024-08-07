Jose Mourinho, Fenerbahçe ile ilk Avrupa Kupası mağlubiyetini aldı. Detaylar haberimizde:

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk maçında Fransız temsilcisi Lille'e deplasmanda 2-1 yenildi. Bu sonuç, ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun Avrupa kupalarındaki eleme maçlarında yaşadığı ilk mağlubiyet olarak kayıtlara geçti.

MOURİNHO'NUN AVRUPA KUPALARI KARİYERİNDE İLK MAĞLUBİYET

Jose Mourinho, Avrupa kupalarındaki eleme maçlarında daha önce hiç mağlubiyet yaşamamıştı. Ancak, Fenerbahçe'nin Lille karşısında aldığı yenilgi, Mourinho'nun bu alandaki istatistiklerini bozdu.

TUR RÖVANŞI FENERBAHÇE ÜLKER STADYUMU'NDA

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselme hedefinde büyük bir dezavantaj yaşadı. Turun rövanş maçı, 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin rövanş alıp almayacağı merakla bekleniyor.