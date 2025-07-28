Oyunculuk ve sunuculuk kariyeri kadar son dönemde özel hayatındaki gelişmelerle de gündeme gelen Molho hakkında merak edilen detayları derledik.

Jess Molho Kimdir, Kaç Yaşında?

1976 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Jess Molho, doğma büyüme İstanbulludur. 4 Ekim doğumlu olan Molho, 2024 yılı itibarıyla 47 yaşındadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve uzun yıllardır televizyon dünyasında aktif bir şekilde yer almaktadır.

Jess Molho Türk Mü?

Evet. Jess Molho, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. İstanbul’da doğmuş, Türk kültürü içerisinde yetişmiş ve mesleki kariyerini Türkiye’de sürdürmektedir.

Jess Molho Kariyeri

Jess Molho, lise öğrenimini Işık Lisesi’nde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. Eğitimi bununla sınırlı kalmamış; daha sonra Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü’nde yüksek lisans yaparak medya alanında uzmanlaşmıştır.

Kariyerine 1994 yılında adım atan Molho, bugüne kadar pek çok televizyon programında sunuculuk yapmıştır. Eğlence ve magazin programlarının yanı sıra çeşitli dizilerde oyunculuk da yaparak ekranların tanınan yüzü olmuştur. Sihirli Annem gibi dizilerdeki performanslarıyla dikkat çekmiştir. Demet Akalın ile sunduğu eğlence programı ise izleyicilerden büyük beğeni toplamıştır.

Jess ve Zeynep Molho Boşanıyor Mu?

Jess Molho, uzun süredir yönetmen Zeynep Molho ile evliydi. Ancak çiftin evliliğinde son dönemde ciddi sorunlar yaşandığı öğrenildi. 2024 yılı içinde açılan boşanma davası ile gündeme gelen çift, ilk etapta barışma kararı almıştı. Ancak Zeynep Molho, daha sonra tekrar boşanma davası açarak çeşitli iddialarda bulundu.

Zeynep Molho, Jess Molho’nun kendisine fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını öne sürdü. Jess Molho ise bu iddiaları reddederek Zeynep Molho’nun kendisini aldattığını ve alkol problemi yaşadığını iddia etti.

Jess Molho’nun Dini Nedir?

Jess Molho’nun dini inancı hakkında kamuya açık net bir bilgi bulunmamaktadır. Kendisinin bu konuda herhangi bir açıklama yapmadığı bilinmektedir. Özel yaşamına dair konuları basına yansıtmamayı tercih eden Molho, dini inancını da kişisel alanı içinde tutmaktadır.