Meclis salonunda düzenlenen toplantıda 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının birinci maddesinde merkez Aşağı Nohutlu Mahallesi Güneş Sokakta 1 nolu hizmet binası altında yer alan 1/A, 1/B ve 1/C nolu işyerinin valilik makamının 05 Şubat 2018/1159 sayılı oluruyla Yozgat Hizmet Birliğine kullanımına verildiği ve kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devri hakkındaki yönetmeliğin 14’üncü maddesi çerçevesinde kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için Özel idaresi tarafından hazırlanacak protokol hükümlerince işyerlerinin Yozgat hizmet götürme birliğine tahsis edilmesi hakkında İl Özel İdaresi Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

Rapor üzerine komisyon başkanı Adnan Kılıçaslan yaptığı açıklamada” Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait merkez Aşağı Nohutlu Mahallesi Güneş Sokakta bir nolu Hizmet Binası altında yer alan 1/A, 1/B ve 1/C nolu işyerlerinin Valilik makamının 05 Şubat 2018 /1159 sayılı oluruyla Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği kullanımına verildiği ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 14. maddesi çerçevesinde kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla İl Özel İdaresi tarafından hazırlanacak protokol hükümlerince 1/A, 1/B ve 1/C nolu işyerlerinin Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilmesinin teklif edildiği görülmüştür. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait merkez Aşağı Nohutlu Mahallesi Güneş Sokakta bir nolu Hizmet Binası altında yer alan 1/A, 1/B ve 1/C nolu işyerlerinin Valilik makamının 05 Şubat 2018 /1159 sayılı oluruyla Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği kullanımına verildiği ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 14. maddesi çerçevesinde kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla 1/A, 1/B ve 1/C nolu işyerlerinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10. maddesi (f) bendi ve 64.maddesi (d) bendi uyarınca, İl Özel İdaresince hazırlanacak protokol hükümlerince, başka amaçlarda kullanılmaması ve ayrıca taşınmaza lüzum görülmesi halinde İl Özel İdaresince tahsisin tek taraflı olarak fesih edilmesi kaydıyla, Yozgat Hizmet Birliğine taşınmazların tahsis edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür” diye konuştu.

Toplantının ikinci maddesinde Sorgun İlçesi ısı merkezinden İl Özel İdaresine ait dağıtım deposuna gelen jeotermal sudan sıcaklık ve debi verileri göz önünde bulundurularak 10 litre saniye suyun Ahmet Güloğlu’na altı ay içerisinde sera inşaatına başlanılması, bir yıl içerisinde seranın faaliyete geçmesi kaydıyla Genel Meclisin 02 Ağustos 2022/220 sayılı kararıyla jeotermal suyun kiralanmasının uygun görüldüğü, ancak ilgilinin 23 Mayıs 2023 tarihinde vermiş olduğu dilekçesinde ülkede meydana gelen deprem nedeniyle inşaat sektörünün o bölgeye üretim yaptığı tedarikte sıkıntı yaşadığı ve inşaata başlayamadığından yapacağı jeotermal sera tesisine ek süre verilmesi hakkında Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

Rapor üzerine komisyon başkanı Abdulbaki Karataş yaptığı açıklamada” İlimiz Sorgun ilçesi ısı merkezinden İl Özel İdaresine ait dağıtım deposuna gelen jeotermal sudan sıcaklık ve debi verileri göz önünde bulundurularak 10 litre saniye sıcak suyun İl Genel Meclisinin 02 Ağustos 2022 tarih ve 220 sayılı kararıyla sera faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanan protokol hükümleri gereğince altı ay içerisinde sera inşaatına başlamak ve bir yıl içerisinde seranın faaliyete geçmek kaydıyla jeotermal suyun kullanımının kiralaması taliplisi Ahmet Güloğlu’na yapılması uygun görülmüştür. Ancak ilgili şahsın İl Özel İdaresine vermiş olduğu 23 Mayıs 2023 tarihli dilekçesinde ülkemizde meydana gelen deprem olayı nedeniyle, inşaat sektörünün deprem bölgesine üretim yapması nedeniyle tedarik konusunda sıkıntı yaşadığı ve inşaata başlayamadığını bu yüzden ek süre talep ettiğini belirttiği dilekçesi ve İl Özel İdaresinin 08 Haziran 2023 tarihli ve 27220 sayılı teklif yazısıyla meclise havale edilen konunun jeotermal su kaynakları komisyonunca mahallinde yapılan incelemesinde, inşaat yapımıyla ilgili her hangi bir çalışmaya başlanılmadığı ve yapılmadığı, sera yapılacak alanın dilekçe ve tekliflerinde belirtilen hususlar dikkate alınarak şartnamesinde belirtilen dönüşüm suyundan gelen güncel sıcaklık ve veri debileri de göz önünde bulundurularak 10 litre saniye jeotermal sıcak suyun Ahmet Güloğlu’na karar tarihinden itibaren bir (1) yıl ek süre verilmesi, altı ay içerisinde sera tesisi yapımına başlanılması ve bir yıllık süre içerisinde bitirilmesi şartının verilen ek süreden geçerli olarak korunmasına, belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde verilen ek sürenin bitiminde dönüşümden gelen ve süre uzatımı verilen sıcak su tahsisin iptal edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadelerini kullandı.

Toplantının üçüncü maddesinde Boğazlıyan ilçesine bağlı köylerde bulunan sağlık evi ve sağlık ocaklarının genel durumları ile ilçe merkezinde bulunan Aile Sağlık Merkezi hakkında gerekli araştırmalar hakkında Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

Rapor üzerine komisyon başkanı Şakir Taşdemir şunları söyledi:” İlimiz Boğazlıyan ilçesinde dört adet Aile Sağlığı merkezinin bulunduğu, bunlardan üç tanesi ilçe merkezinde ve bir tanesi de Yamaçlı kasabasında olmak üzere Aile Sağlığı Merkezlerinde toplamda 12 hekim ve on adette aile sağlığı çalışanı ile halka hizmet vermektedir. İlçe genelinde 10 adet sağlık evinin bulunduğu bunlardan, Yoğunhisar, Çakmak, Uzunlu, Aşağısarıkaya, Özler, Çalapverdi ve Ovakent sağlık evlerinde 1’er ebe personel ile hizmet verildiği, Devecipınar, Yenipazar ve Sırçalı sağlık evlerinde personelin olmadığı belirtilmiştir. Yine ilçe genelinde bulunan sağlık evlerinden Uzunlu ve Yamaçlı Sağlık evleri lojmanlarının atıl durumda olduğu, hizmet binası çatısının bakım ve onarıma ihtiyaç duyulmaktadır. Yamaçlı sağlık evinin atıl durumda olduğu görülmüştür. Çalapverdi sağlık evinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eski okul avlusu içerisinde lojman olarak tahsisi yapılan binada hizmet verdiği, Çatısında tamir-tadilat işlemi yapılması gerekir. Çakmak sağlık evinin engelli rampasının ve merdiven korkulukları olmadığından buraya bunların yapılması gerekmektedir. Yenipazar sağlık evinin bina duvarlarında çatlaklar mevcut olup, elektrik tesisatının bozuk olmasından dolayı hizmetin Belediye binasında tahsis edilen bir odada verilmektedir. Ovakent sağlık evi hizmet binası iç-dış boya badana yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Devecipınar sağlık evi cami yaptırma ve yaşatma derneğine ait bir binada hizmet vermekte olup, Sağlık Bakanlığına tahsisli eski hizmet binası ve lojmanların atıl durumda olduğu, Ayrıca üst tarafındaki istinat duvarı yıkık olmakla beraber yeniden duvar yapılması gerekmektedir. Özler sağlık evinin iç ve dış boyasının yapılmasına ihtiyaç duyulduğu, diğer sağlık evlerinin durumunun iyi olduğu, yapılmasına ihtiyaç duyulan bakım ve onarımların Sağlık İl Müdürlüğünce gerekli malzemelerin alınarak, kendi bünyesindeki onarım ekiplerince yaptırılması komisyonumuzca uygun görülmüştür” dedi.

Toplantının dördüncü maddesinde Boğazlıyan ilçesinde bulunan göletlerin ve barajların ilçeye ne gibi fayda sağladığı hangi si ürünlerinin yetiştirildiği hakkında Göletler ve Su Ürenleri Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

Rapor üzerin komisyon başkanı Şakir Taşdemir yaptığı açıklamada” Uzunlu Barajı’nın sol sahilindeki sızmalı kaçakların önlenmesi maksadıyla yapılan beton ve mebran kaplama işi 2015 yılında tamamlanarak barajda su kaçaklarının önlenerek suyun verimli kullanılması için hizmete sunulmuştur.Uzunlu barajı sulama yenilenmesi işletmede mevcut olan 80 bin dekar alanın sulanmasında yenileme klasik sistemden borulu sisteme dönüştürülmesi yapılarak modern şartlarda yapılmasına ihtiyaç duyulduğu, şuan kanalları durumunun bazı bölümlerinin kullanılamaz durumda olduğu ve biran önce yapılmasının gerektiği görülmüştür. Boğazlıyan Oğulcuk barajının temelden yüksekliği 30,5 metredir. 16 milyon m3su biriktirme hacmine sahip barajla, 18 bin 720 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edeceği ve verimin artırılacağı tahmin edilmektedir.Boğazlıyan Oğulcuk Regülatörü ve iletim kanalının hizmete açıldığı ve zirai ekim yapılan arazilerin sulanması sağlanmaktadır.Bektaşlı sulaması ikmalinin hizmete alınmış olduğu ve 10 bin 640 dekar zirai arazinin sulanmasının sağladığı bildirilmektedir.Dereçepni YAS sulama şebekelerinin hizmet verdiği ve bin 660 dekar ekimi yapılan zirai arazinin sulanmasının sağlandığı yerlerinde yapılan incelemelerde ve ilgililerden ve köylerden alınan bilgilerden anlaşılmıştır.İnandık Barajının temelden yüksekliği 63 metredir. 31 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip baraj 28 bin 750 dekar ve daha fazlası zirai arazinin sulanmasına hizmet edeceği ve etmekte olduğu, bundan Boğazlıyan ilçesinin bazı yerlerinin de faydalandığı ve daha fazlası yerlerinde faydalanacağı tahmin edilmektedir.Baraj ve göletlerde hobi ve gezi amaçlı olarak olta balıkçılığının yaz aylarında yoğun bir şekilde yapıldığı ve arazide verimin de arttığının görüldüğü belirtilmektedir” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir