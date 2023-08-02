Hakkında hırsızlık suçundan 15 Yıl 11 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan (B.K.) isimli şahıs ile Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan (H.M.G) isimli şahıs Yozgat Merkez ikamet ettikleri evlerinde yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yapılan açıklamada, “Şahıslar hakkında adli işlemlerin tamamlanmasına müteakip Yozgat Ceza ve Tutukevi konulmuştur. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak Adli Makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir