İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan suçlunun Aydıncık ilçesi Aktaş Yaylası’nda saklandığı tespit edildi.

B.B. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ise cezaevine götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, “Hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan ve 04 Nisan 2022 tarihinden itibaren aranan (B.B.) isimli şahıs Yozgat ili Aydıncık ilçesi Aktaş Yaylası bölgesinde bir yayla evinde saklandığı tespit edildi. Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince 03 Mayıs 2023 günü saklandığı yayla evine yapılan operasyonla yakalanmıştır. Yakalanan gözaltına alınan (B.B.) isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin tamamlanmasını müteakip Cezaevine konulmuştur. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak Adli Makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi