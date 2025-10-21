Ankara'da büyük bir deprem olur mu? Yozgat etkilenir mi?

Son dönemde Bandırma'da peş peşe yaşanan depremleri değerlendiren Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, bölgedeki riske dikkat çekti. Bu bölgenin yaklaşık 400 yıldır enerji biriktirdiğini belirten Japon Deprem Uzmanı, burada dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Peş Peşe Depremler Ne Anlama Geliyor?

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki fay hatlarına değinen Moriwaki, "2020'de Elazığ'dan sonra Manisa, Muğla, İzmir depremi oldu. İzmir fay hattı daha kırılmadı. O bölgede, ince ve kısa ama çok fay hattı olduğu için sık sık küçük depremler olabilir. Marmara Bölgesi'nde Yalova-Çınarcık 1999, 1912'de Çanakkale-Gelibolu tarafında Tekirdağ'a kadar fay hattı kırıldı. Tekirdağ'dan Yalova-Çınarcık'a 170 kilometre var. Bu üçe bölünebilir. Ortadaki, 23 Nisan'da 6.1 Silivri'de deprem oldu.

Moriwaki Değerlendirdi: Ankara'da Büyük Bir Deprem Olur Mu?

Artçı depremlerle o bölgenin tam olmasa da rahatladığını söyleyebilirim. Küçükçekmece'den Yalova-Çınarcık'a kadar kalan 70 kilometre kaldı. Dolayısıyla bu 70 kilometre büyük deprem üretemiyor. Ayrıca Gemlik, Bursa, Bandırma, Çanakkale, Balıkesir ve Ayvalık yönüne uzanan bir fay hattı var. O tarafta özellikle Bandırma'da 350-400 senedir deprem olmadı. Biriktirdiği nokta var. Balıkesir'de ara ara deprem oluyor. Onun için Bandırma'da dikkatli olmak lazım" diye konuştu.

Ankara'nın Deprem Riski Var Mı?

Ülkenin birçok bölgesinde aktif fay hatlarının bulunduğunu vurgulayan Moriwaki, "İç Anadolu'da da fay hatları mevcut. Mesela Kırıkkale'de ve kentin güney tarafında kısa bir fay hattı yer alıyor. Bu fay hattı Tuz Gölü yönüne gidiyor. Ayrıca Çankırı'nın kuzeyinde de fay bulunuyor.

Ankara'nın zemini ise daha çok kaya yapıda ve doğrudan fay hattı üzerinde değil. Bu nedenle Kırıkkale'de büyük bir deprem beklenmiyor. Ancak Kütahya, Niğde ve Konya çevresinde ara ara küçük depremler oluyor" ifadelerini kullandı.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki tarafından yapılan açıklamalar Ankaralıların yüreğine su serpti. Başkent Ankara'da son dönemde yaşanan depremler korku ve endişeye neden olmuştu. Ankara'nın zeminin nispeten daha sağlam ve kayalık olduğu, doğrudan fay hattı üzerinde yer almadığı belirtildi.

Peki, Yozgat Depremden Nasıl Etkilenir?

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki yaptığı söyleşide Yozgat’a yer vermedi ancak olası bir depreme karşı nerede olursak olalım tedbirli davranmamız gerektiğini ve önlemler alınması gerektiğini belirtti. Olası bir Ankara depreminde vatandaşların sakin ve soğukkanlı davranarak deprem kurallarına uyması gerekiyor. Türkiye artık bir deprem bölgesi olduğu için topyekûn hazır ve nazır bir konumda halkın hareket etmesi gerekiyor. Yozgat’ta olası bir depremde sakin ve soğukkanlı kalmak kilit bir rol oynayacak.