184’üncü yıl dönümü kapsamında Kaymakam Topuz’u İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök ve beraberindeki heyet makamında ziyaret etti.

Ziyaretten sonra açıklamada bulunan Kaymakam Topuz, “Milletimizin huzur ve güveni için gece gündüz demeden çalışan, yeri geldiğinde canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, ilçemizdeki huzur ve güven ortamının tesisinde gösterdikleri gayretten dolayı İlçe Jandarma Komutanımızın şahsında tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum” dedi. Yasin Nazım Kayhan