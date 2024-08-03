Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 02 Ağustos 2024 tarihinde Kayseri’den Yozgat’a uyuşturucu sevkiyatı yapacağı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Yenifakılı ilçesi x köyünde x mevkiinde yapılan önleyici kolluk faaliyetinde x plakalı araç içerisinde B.T. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Ekiplerce araçta ve şahıs üzerinde yapılan aramada; 19.8 gram amfetamin ele geçirilirken B.T. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen istihbarı çalışmalar kapsamında; Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 02 Ağustos 2024 tarihinde Kayseri’den Yozgat’a uyuşturucu sevkiyatı yapacağı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyonda;

Yozgat-Yenifakılı ilçesi x köyünde x mevkiinde yapılan önleyici kolluk faaliyetinde x plakalı araç içerisinde B.T. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Araçta ve şahıs üzerinde yapılan aramada; 19.8 gram amfetamin ele geçirilmiştir. B.T. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak uyuşturucu madde satan kullanan şahıslara yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecek ve toplumumuzu bu zararlı maddelerin etkilerinden korumak için var gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz” denildi.