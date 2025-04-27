2521 sayılı "Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Bıçaklar ve Benzeri Aletler Hakkında Kanun" çerçevesinde yapılan çalışmada, ruhsatsız av tüfeği bulunduran bir şüpheli suçüstü yakalandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Yenifakılı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat Merkez ilçe sorumluluk alanında devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Devriye esnasında meydana gelen bir asayiş olayına müdahale eden jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede bir av tüfeğinin ruhsatsız olduğunu tespit etti.

Yapılan müdahale sonucunda, av tüfeğini kullandığı belirlenen R.S. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu bölgede yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ruhsatsız tüfeğe el konulurken, şüpheli R.S. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, ruhsatsız silah kullanımını önlemek amacıyla denetimlerin kent genelinde aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Özellikle kırsal bölgelerde yapılan önleyici kolluk devriyeleriyle, yasa dışı silah taşınması ve kullanılmasıyla mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

Öte yandan, ele geçirilen ruhsatsız tüfeğin balistik inceleme için kriminal laboratuvara gönderildiği ve olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.