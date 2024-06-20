Yozgat Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, traktör sürücülerine trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Traktör Sürücüleri Bilgilendirildi (2)

Hasat mevsiminin başlaması ve yollarda traktör yoğunluğunun artması nedeniyle jandarma trafik ekipleri gerçekleştirdikleri uygulamada çiftçileri bilgilendirdi.

Yozgat'tan 78 ülkeye uzanan yardım eli Yozgat'tan 78 ülkeye uzanan yardım eli

Traktör Sürücüleri Bilgilendirildi (1)

Yozgat-Boğazkale yolunda traktör sürücülerini durduran ekipler, gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba konuları ve genel trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Ekipler, römorklardaki eskiyen reflektörleri yenileriyle değiştirdi.

Kaynak: AA