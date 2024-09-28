Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toplum Destekli Kolluk Faaliyetleri kapsamında Aydıncık ilçesi ve köylerinde tarım ile uğraşan vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Faaliyet sırasında tarım aletleri hırsızlığına karşı alınacak tedbirler hakkında bilgi verildi. Vatandaşlar, işlerini bitirdikten sonra tarım aletlerini arazide bırakmamaları ve güvenli bir yere taşımaları konusunda uyarıldı. Ayrıca, bu bilgilendirmeleri içeren broşürler dağıtıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına hırsızlık suçlarına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Ekipler tarafından acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’nden destek alabilecekleri konusunda da bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri, vatandaşların güvenliği için kararlılıkla faaliyetlerine devam edeceğini vurguladı.