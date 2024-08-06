Şefaatli’ye bağlı Kızılkoca köyünde tarlada traktörünün lastiği patlayan vatandaşa jandarma ekipleri yardım etti.

Şefaatli ilçesine bağlı Akcami, Kabacaoglu, Gülpınar, Ekinciuşağı, Cıcıklar ve Kızılkoca köylerinde devriye halinde olan jandarma ekipleri tarlada hareketsiz duran traktör gördü. Tarlaya giden ekipler traktörün lastiğinin patladığını fark ederek vatandaşa yardım eli uzattı.

Olayla alakalı İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Akcami, Kabacaoglu, Gülpınar, Ekinciuşağı, Cıcıklar ve Kızılkoca köylerine 1 uzman jandarma 2 uzman çavuş saat 19.00-21.00 saatleri arasında plansız önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında Kızılkoca köyü arazisinde tarlada uzun süre hareketsiz duran traktör görülmesi üzerine, belli bir süre traktörün uzaktan takip edildiği, takip sonucu traktörün uzun süre hareket etmemesinden dolayı sahibinin rahatsızlandığı düşünülerek kontrol amaçlı traktör sürücüsünün yanına gidildiğinde, tarlada arazi süren Ünsal Çal isimli şahsın lastiğinin patladığının, bu sebepten dolayı traktörün uzun süre hareket etmediğinin görülmesi üzerine devriye ekibi olarak vatandaşa yardım edilmiş olup, vatandaşın mağduriyeti giderilerek devriye faaliyetine devam edildi” ifadelerine yer verildi.